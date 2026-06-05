لعدم صرف مستحقاتهم.. لاعبو الجولان يعتزمون تقديم شكوى لاتحاد الكرة

شفق نيوز- بغداد

كشفت مصادر من داخل نادي الجولان، يوم الجمعة، أن الكوادر الفنية والطبية ولاعبي الفريق يعتزمون تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية ومكافآت التأهل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال المصدر لوكاةل شفق نيوز، إن "الأزمة جاءت رغم النجاح الذي حققه الفريق بتتويجه بلقب الدوري وتحقيقه التأهل الذي طال انتظاره"، مبيناً أن إدارة النادي لم تلتزم حتى الآن بتسديد المستحقات المتأخرة.

وأضاف المصدر أن "اللاعبين وأعضاء الكادرين الفني والطبي تلقوا خلال الأشهر الماضية العديد من الوعود بشأن صرف مستحقاتهم، إلا أنها لم تُنفذ على أرض الواقع، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه نحو الإجراءات القانونية وتقديم شكوى رسمية لدى اتحاد الكرة للمطالبة بحقوقهم المالية".

وأشار إلى أن حالة من الاستياء تسود أوساط الفريق نتيجة استمرار التأخير وسط دعوات للإسراع في معالجة الملف المالي والحفاظ على استقرار النادي بعد الإنجاز الرياضي الذي تحقق هذا الموسم.