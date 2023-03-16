"لعدم توفر ملعب".. تأجيل مباراة من الدوري الممتاز إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم يوم الخميس، تأجيل عدد من مباريات الدوري العراقي.

وقرر الاتحاد وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ تأجيل مباراة فريقي الكهرباء وأربيل المقرر إقامتها يوم غد الجمعة من الجولةِ الحادية والعشرين من الدوري المُمتاز إلى إشعارٍ آخر، وذلك بسبب أعمال الصيانةِ الجارية في ملعبِ الزوراء الملعب الافتراضيّ لنادي الكهرباء.

كما قررت لجنة المسابقات تأجيلَ مباريات دوري الدرجة الأولى التي تجري في العاصمةِ بغداد من يوم الجمعة المقبل إلى يوم السبت المقبل وبنفس الملاعب والتوقيت، وذلك لإعادةِ تأهيل الملاعب بسبب غزارةِ الأمطار، وفقا للبيان.