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لعدم الحضور.. اعتبار زاخو خاسرا أمام مضيفه نفط ميسان

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-01T14:55:00+0000
لعدم الحضور.. اعتبار زاخو خاسرا أمام مضيفه نفط ميسان

شفق نيوز/ انتهت مباراة نفط ميسان وضيفه زاخو ضمن الدوري العراقي الممتاز المقرر عصر اليوم في ملعب ميسان الدولي بخسارة زاخو لعدم الحضور.

وانتهت مباراة نفط ميسان وزاخو ضمن الجولة 38 لدوري الكرة الممتاز، بخسارة زاخو 0-3 امام مضيفه نفط ميسان بقرار الطاقم التحكيمي لعدم حضور الفريق الضيف.

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 46 بالمركز الثالث عشر وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 48 بالمركز العاشر.

وتتواصل المنافسات يوم الأحد المقبل الموافق 3 تموز إذ تقام ثلاث مباريات ضمن الجولة الاخيرة اثنان منها في الساعة السادسة مساءً، تجمع الاولى فريقا اربيل وضيفه الكرخ على ملعب فرانسو حريري، ويلاقي الميناء في الثانية ضيفه فريق الكهرباء على ملعب الفيحاء ، وتقام  في الساعة الثامنة والنصف آخر مباريات الدوري العراقي الممتاز بموسمه 2021-2022 بلقاء الزوراء مع النجف على ملعب الشعب الدولي.

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