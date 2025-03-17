"لعدم الجاهزية".. ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي الأوروغواي والبرازيل

شفق نيوز/ كشفت قائمة فريق منتخب الأرجنتين لخوض مباراتي الأوروغواي والبرازيل ضمن الجولتين الـ13 والـ14 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عن غياب قائد المنتخب "الأسطورة" ليونيل ميسي.

وبحسب القائمة التي أعلن عنها المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، فقد ضمّت 26 لاعباً من مختلف الدوريات، لكنها شهدت غياب ليونيل ميسي، دون الكشف عن السبب وراء ذلك.

لكن الصحفي اليرياضي، فابريزيو رومانو، أكد أن ميسي لن يتواجد في كلتا المباراتين لـ"عدم الجاهزية".

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "أكس"، قائلاً "ليو ميسي لن يتواجد ضمن تشكيلة الأرجنتين بسبب شعوره بعدم الراحة".

وأضاف "شعر ميسي بألم خلال المباراة الأخيرة مع إنتر ميامي، حيث اتفقت الأرجنتين مع النادي الأمريكي على منح ليو راحة خلال هذه الأسابيع".

وكان ميسي قد سجّل هدفاً، ساعد من خلاله في فوز نادي إنتر ميامي على نادي أتلانتا يونايتد بنتيجة 2-1، على أرض ملعب "مرسيدس بنز"، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وتعود آخر مباراة دولية لليونيل ميسي، البالغ من العمر 37 عاماً، إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وخاض ميسي 191 مباراة بقميص منتخب "التانغو"، سجّل خلالها 112 هدفاً وقدّم 61 تمريرة حاسمة.