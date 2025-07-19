لعبة الكيوكوشنكاي.. الأعظمية والخطوط يتوجان بالمركز الاول بثلاث فئات

شفق نيوز- بغداد

اختتمت بطولة أندية بغداد، يوم السبت، للفئات العمرية للكيوكوشنكاي (ناشئين ، أشبال ، براعم) في العاصمة بغداد.

وجرت المنافسات على مدار يومين في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بمشاركة واسعة لأندية العراق، وباشراف الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي.

وقال عمار عدنان، رئيس الاتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 480 لاعبا شاركوا في البطولة، مثلوا عدد كبير من اندية بغداد".

وأضاف أن "منافسات الاشبال اسفرت عن تتويج نادي الاعظمية بالمركز الاول، وحل نادي البيئة ثانيا بينما جاء فريق منتدى شباب العامرية ثالثا".

وتابع أن "منافسات الاشبال والبراعم اسفرت عن تتويج نادي الخطوط بالمركز الاول، وحل نادي الآليات ثانيا وجاء بالمركز الثالث نادي الدفاع الجوي".

وأشار عدنان إلى أن "الاتحاد العراقي للعبة يولي اهتماما كبيرا بالفئات العمرية لتكون رافداً ونواة للمنتخبات الوطنية مستقبلا"، مضيفا أن "البطولة شهدت اثارة وندية بين لاعبي الفرق المشاركة، وافرزت مواهب واعدة قدمت مستويات متميزة، نطمح ان تتطور بشكل جيد من خلال اهتمامنا واهتمام الاندية بالمتميزين".