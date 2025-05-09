لعبة الساحات المفتوحة.. استدعاء 45 لاعبة لتدريبات المنتخب العراقي

شفق نيوز/ دعا مدرب منتخبنا الوطنيّ النسويّ عبد الوهاب أبو الهيل، يوم الجمعة، 45 لاعبةً للدخول في التجمُّع الأولي لتدريبات منتخب الساحات المكشوف تحضيراً للمشاركة في مُنافسات تصفيات كأس آسيا التي تجري في الثلث الأخير من شهر حزيران/ يونيو المقبل في تايلاند.

وستنطلق التدريبات يوم الأحد المقبل 11 أيار/ مايو، في تمام الساعة الخامسة عصراً بملعب اللاعب الدوليّ الراحل علي حسين شهاب بوزارةِ الشباب والرياضة.

وضمت القائمةُ المُستدعاة من قبل المدرب عبد الوهاب أبو الهيل كلا من: فائزة جلال محمود، سَلار عبد الواحد، لمى جاسم، أسماء شيفان، زهراء علي حسن، خلات أسعد مصطفى، لحراسة المرمى.

واللاعبات: نادية فاضل، زينب عماد، سوز كاظم، غفران صديق، مروة جيان، روان وليد، تبارك الرحمن مؤيد، راژاو محمد، طيبة سليم، سيبل شكر، برژه نظام، إيلاف حسام، كاژاو محمد، شيلان عبد الله، هدى هادي، سناء سويرسادي، شوخان نور الدين صدر الدين، أسماء يوسف، هدى مخيف، مينا سرحان، كرستينا طلال كورليل، روچين محمد، هيفاء هاشم، اريام أثير، سيلفان كاروان، فردوس محمد، حنين منير، سحر فيصل، رونيا ريبوار، كانيلة مهزوني، نور الجواهري، لينا الزبيدي، ديانا داوود، نيشتيمان شياخ، اواز يونس، آلاء علي جمعة، نافين سعيد قاسم، دلال طالب، گةشاو دلشاد عاصم.

ويلعب منتخبنا الوطنيّ للسيدات في تصفيات كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تيمور الشرقية ومنغوليا وتايلاند والهند.

وتبدأ التصفياتُ في 23 من شهر حزيران/ يونيو، وتختتم في الثاني من شهر تموز/ يوليو المقبلين.

ويبدأ منتخبنا الوطنيّ للسيدات مبارياته بمواجهةِ تيمور الشرقية في 23/ 6، ثم منغوليا في الـ 26 منه، وأمام تايلاند في 29 منه، ويختتم مبارياته بلقاء الهند في 2/ 7، على أن تجري النهائياتُ في أستراليا عام 2026.