ألعاب القوى تكشف عن البطولات التي تنتظر المنتخبات العراقية

شفق نيوز – بغداد

كشف الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم السبت، عن مشاركات المنتخبات الوطنية في بطولات العالم للرجال والعربية للناشئين في تونس ودورة التضامن للرجال والدورة الاسيوية للناشئين.

وقال زيدون جواد المدير التنفيذي في الاتحاد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى ينظم اختبارات شاملة لفئتي المتقدمين والشباب ولكلا الجنسين ولجميع الفعاليات، في ملعب كلية التربية الرياضية (فعاليات الرمي والوثب) وفي ملعب المركز التخصصي في وزارة الشباب والرياضة (الاركاض والحواجز)".

وأضاف أن طالاختبارات تأتي للوقوف على مستويات الرياضيين بعد بطولة الأندية لمعرفة مستوى التطور والانجاز الرقمي للاعبين، وكذلك لتسمية المنتخب الوطني لفئة المتقدمين الذي سيشارك في بطولة العالم التي ستقام في اليابان بشهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وكذلك للمشاركة في دورة التضامن الاسلامي التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".

وأشار إلى أن "الهدف من اختبارات منتخب الناشئين للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في تونس بشهر اب/ أغسطس المقبل ومن ثم المشاركة في دورة الالعاب الاسيوية لفئة الناشئين والتي تحتضنها البحرين بشهر تشرين الاول/ أكتوبر المقبل".

وتابع أن "الاتحاد يقيم الاختبارات للوقوف على الانجاز الافضل، لاسيما وان الأولمبية تتطلع لمشاركات مميزة على مستوى الانجاز في دورة التضامن الاسلامي، وبالتالي نسعى لان يكون لاعبينا على مستوى الحدث وتكون مشاركتنا مدروسة ومميزة".