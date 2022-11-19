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ألعاب القوى تجدد ثقتها بطالب فيصل رئيساً واللواء معن يفوز برئاسة اتحاد "الباغوت"

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-19T10:17:27+0000
ألعاب القوى تجدد ثقتها بطالب فيصل رئيساً واللواء معن يفوز برئاسة اتحاد "الباغوت"

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، في بغداد، انتخابات الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى، لاختيار المكتب التنفيذي الجديد للسنوات الأربع المقبلة، فيما فاز اللواء سعد معن، برئاسة اتحاد لعبة الباغوت.

وجددت الهيئة العامة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ثقتها بـ"رئيس الاتحاد طالب فيصل لدورة انتخابية جديدة، حيث حضر 113 عضواً من أصل 128 يمثلون الجمعية العمومية.

وعقب انتهاء المؤتمر الانتخابي تم توزيع المناصب للفائزين، إذ تمت تسمية طالب فيصل رئيساً ووليد تركي نائبًا للرئيس عن الرجال، والدكتورة أسماء كمبش عن النساء، وزيدون جواد، مديراً تنفيذياً والأعضاء (حيدر كاظم، عادل العذاري، صباح حسن، سيف رعد، علي لفتة، وريبوار محي الدين).

وأشرف على الانتخابات، وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية العراقية.

على الصعيد،  فاز مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن برئاسة اتحاد لعبة الباغوت، وذلك خلال انتخابات اتحاد اللعبة التي جرت في بغداد اليوم.

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