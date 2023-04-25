ألعاب القوى العراقي يغادر إلى الدوحة للمشاركة ببطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي للرجال والنساء بألعاب القوى، العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا المؤهلة لبطولة العالم والألعاب الآسيوية.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في ملعب نادي قطر للمدة من 26 ولغاية 29 من شهر نيسان الجاري".

وأضاف جواد، أن "الاتحاد يعول على لاعبيه لتحقيق أرقاما مهمة وعدد من الأوسمة تضاف لخزانة أوسمة الاتحاد العراقي، والتي حصدها في مختلف البطولات".

وأوضح أن "المنتخب العراقي سيشارك أيضاً في بطولة آسيا للناشئين المقرر إقامتها في أوزبكستان للمدة من 27 - 30 من الشهر الجاري".

يذكر أن منتخب العراق للشباب، حصد ثمانية أوسمة ملونة بينها ذهبيتين في البطولة العربية لألعاب القوى لفئة الشباب، والتي اختتمت منافساتها مؤخراً في تونس بمشاركة عربية واسعة