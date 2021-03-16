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لظرف طارىء.. المسابقات تغيّر مشرف لقاء نفط ميسان والنجف

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-16T13:25:49+0000
لظرف طارىء.. المسابقات تغيّر مشرف لقاء نفط ميسان والنجف

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، يوم الثلاثاء، تغيير مشرف مباراة نفط ميسان وضيفه النجف لظرف طارىء.

وقال حيدر عوفي رئيس لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللجنة ارتأت تغيير مشرف لقاء مباراة نفط ميسان والنجف احمد مكطوف بسبب وفاة شقيقه قبل قليل".

واضاف عوفي انه "تمت تسمية جليل زغير للاشراف على لقاء اليوم في مبادرة عاجلة تلافيا للموقف و تعاطفا مع المشرف احمد مكطوف الذي نقدم له تعازينا الحارة بمصابه الجلل".

واضاف ان "جليل زغير سيشرف على لقاء نفط ميسان وضيفه النجف المقرر في ملعب ميسان الدولي اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً".

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