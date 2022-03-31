لشهر آذار.. المنتخب العراقي المركز 72 عالميا والثامن آسيويا في التصنيف الدولي

شفق نيوز/ كشف الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم عن ترتيب التصنيف الشهري على المستويين العالمي والقاري.

وجاء المنتخب العراقي بالتصنيف 72 عالمياً بينما تصدر القائمة منتخب البرازيل اولاً ثم بلجيكا ثانيا وفرنسا ثالثا والارجنتين رابعاً وانكلترا خامسا وايطاليا سادسا.

أما على المستوى الآسيوي فقد جاء المنتخب العراقي بالتصنيف الثامن بينما جاءت ايران اولا واليابان ثانيا وكوريا الجنوبية ثالثا واستراليا رابعا والسعودية خامسا وقطر سادسا والإمارات سابعا.

وأخفق المنتخب العراقي بالتأهل الى مونديال كاس العالم في قطر، بعد نتائج متعثرة أثناء التصفيات آخرها التعادل امام سوريا.