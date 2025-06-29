لشتمه الاتحاد.. حرمان رئيس رابطة نادي الزوراء من دخول الملاعب

شفق نيوز – بغداد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، معاقبة رئيس رابطة نادي الزوراء من دخول الملاعب لمدة سنة واحدة.

وذكر الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة الانضباط اجتمعت اليوم، في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم، لمناقشةِ تَقريرِ المنسق الأمنيّ لمباراةِ ناديي الزوراء والقاسم ضمن منافساتِ دوري نجوم العراق التي جرت بتاريخ (15-6-2025) على أديم ملعبِ نادي الزوراء".

وأضاف البيان، أن "المباراة شهدت قيام المدعو (أمير المالكي) رئيس رابطة نادي الزوراء المركزية، بالسب والشتم بألفاظ مشينة على الاتحاد العراقي لكرة القدم، ورئيسه، وأمام مسمع جميع الحاضرين والمنسق الإعلامي للمباراة".

وأشار إلى أن اللجنة قررت معاقبةَ أمير المالكي، رئيس رابطة نادي الزوراء بالحرمان من دخول الملاعب (سنة واحدة) استنادًا لأحكامِ المادة (49)، وبدلالةِ المادة (10-ح) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم الحالي"، مبيناً أن "القرارُ صدر باتفاقِ الآراءِ قابلاً للاستئناف".