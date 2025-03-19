"لستُ متحولة جنسيا".. إيمان خليف في مواجهة ترامب للحفاظ على لقبها الأولمبي

شفق نيوز/ أعلنت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الحائزة على الميدالية الذهبية في الملاكمة في أولمبياد باريس، يوم الأربعاء، عزمها الدفاع عن لقبها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، موجهة رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكدت فيها أنها ليست "متحولة جنسيا".

وقالت خليف في مقابلة مع قناة "آي.تي.في": إن "الرئيس الأمريكي أصدر قرارا يتعلق بالرياضيين المتحولين في أمريكا وأنا لست متحولة جنسيا، هذا لا يهمني، ولا يخيفني".

وأوضحت إيمان: "في هذه المرحلة، أستطيع القول إن الاتحاد الدولي للملاكمة أصبح جزءا من الماضي، مثلما نقول في الجزائر، من ليس لديه ما يخفيه فلا يخاف".

واعتبرت أن فوزها بذهبية باريس كان فوزا بمعان أخلاقية ورياضية، وتابعت: "صدمت عندما رأيت مشاهير مجتمع ورياضيين سابقين يتحدثون بالسوء عني، أثر هذا نفسيا علي وعلى عائلتي، والدتي كادت تنهار وتذهب للمستشفى بشكل يومي، أنا أيضا سأدخل في حالة اكتئاب لولا دعم الطاقم الطبي المتخصص في فريقي".

وأضافت: "سأدافع بكل قوتي عن الميدالية الذهبية الثانية بالتأكيد في لوس أنجلوس، أعتقد أنني إذا كنت أعمل في الماضي بنصف إمكاناتي، فإنني اليوم سأكون أكثر تحفيزا وإصرارا".

وعبرت عن أملها في أن: "يتحلى الرئيس القادم للجنة الأولمبية الدولية بالروح الرياضية الحقيقية، وأن يظل ملتزما بالمبادئ الأولمبية، وأن يحافظ على قيم اللعب النظيف".

يأتي هذا التصريح بعد أن أوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، الاثنين الماضي، بإدراج رياضة الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث أعربت إيمان عن حلمها بالاحتفاظ بلقبها في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة قد استبعد إيمان من بطولة العالم 2023 بسبب ما وصفه بـ "عدم أهليتها الجنسية" بعد خضوعها لاختبار، إلا أن الاتحاد الدولي للملاكمة خسر الاعتراف الأولمبي به بسبب قضايا الحوكمة، وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية لإيمان بالمنافسة في باريس.

وحصلت هيئة منافسة للاتحاد الدولي للملاكمة، وهي الاتحاد العالمي للملاكمة، على اعتراف مؤقت باعتبارها الهيئة الحاكمة الجديدة للرياضة الشهر الماضي.

وتحتاج التوصية إلى موافقة نهائية من اللجنة الأولمبية الدولية في جلستها في اليونان، حيث قال الرئيس توماس باخ المنتهية ولايته إنه واثق من أن الجلسة ستوافق عليها.