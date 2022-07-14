" لستم في نزهة".. شباب العراق يستعد لكأس العرب في السعودية 

شفق نيوز / باشر منتخب الشباب العراقي لكرة القدم تدريباته في مدينة أبها السعودية استعداداً لبطولة كأس العرب التي ستنطلق نهاية الشهر الحالي، فيما بين الاتحاد العراقي أن هذه البطولة ليست "نزهة" وإنما محطة إعداد "مهمة" لتصفيات كأس آسيا.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "تدريباتُ المنتخب أقيمت في الملعب الرديف لنادي أبها الذي يتدربُ فيه أيضاً منتخبُ الشباب السعودي في مدينةٍ تتميزُ بأجوائها المعتدلة وسط درجة حرارةٍ لا تتجاوز 23 مئوية".

وأشار الى أن منتخب الشباب العراقي باشر تدريباته مساء الأربعاء في مدينة أبها السعودية بعد أن وصل إليها في وقتٍ متأخرٍ من ليل الثلاثاء.

وأضاف البيان أن "الجهازُ الفني ركز في التدريبات المسائية على التمارين الخفيفة والمتوسطة وبعض الجوانب التكتيكية، خصوصاً أن اللاعبين دخلوا في مرحلة استشفاءٍ صباحاً بعد رحلة سفرٍ امتدت ثلاث ساعاتٍ، وخاضوا التدريبات بمعنوياتٍ مرتفعةٍ وهممٍ عاليةٍ وإصرارٍ على تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ في هذه البطولة".

وأوضح الاتحاد أن "المنتخب العراقي سيلاقي ودياً نظيره الليبي يوم السبت المُقبل في الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد".

وحث عُضو الاتحاد العراقي لكرة القدم مُشرف منتخب الشباب، محمد ناصر، اللاعبين على "بذل قصارى جهدهم للظهور بصورةٍ حسنةٍ في بطولة كأس العرب"، مبيناً ان "هذه البطولة ليست للنزهة لمنتخبنا، بل هي محطةٌ إعداديةٌ مهمةٌ لتصفيات كأس آسيا التي تستضيفها البصرةُ مطلع أيلول المُقبل".

يذكرُ أن بطولة كأس العرب ستنطلقُ في العشرين من هذا الشهر في مدينة أبها السعودية بمواجهة المنتخب السعودي نظيره الموريتاني، بينما سيخوضُ المنتخب العراقي أولى مبارياته في الثالث والعشرين من هذا الشهر.