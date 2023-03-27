لدواعٍ دينية.. اتحاد الكرة يغيّر توقيت مباراتين في الدرجة الأولى

شفق نيوز / قررت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، تغييرَ توقيت مباراتين في الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لجنة المسابقات قررت تغيير توقيت مباراة الميناء والسماوة ضمن مبارياتِ الجولةِ السابعة عشرة لدوري الدرجة الأولى يوم الخميس المقبل من الساعةِ الثالثة عصراً إلى الساعةِ التاسعة والنصف مساءً من اليوم نفسه".

كما قررت اللجنة "تغيير توقيت مباراة شباب نادي الميناء مع شباب نادي الديوانيّة ضمن الجولةِ الخامسة لدوري شباب المُمتاز من الساعةِ الثالثة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً من اليوم نفسه أيضاً"، مبينة أن "التغيير جاء لأن التوقيت السابق للمباراتين لا تتناسب مع وضع اللاعبين في شهر رمضان المبارك".