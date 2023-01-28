لدعم الشباب والرياضة.. السوداني يعقد مؤتمراً استثنائياً في بغداد

شفق نيوز/ شكلت مستشارية رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، يوم السبت، لجاناً تحضيرية وإعلامية وقانونية، لتهيئة عقد مؤتمر عام في بغداد الشهر المقبل.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، خالد كبيان، لوكالة شفق نيوز: "حددنا عقد المؤتمر العام للشباب والرياضة يومي 24_25 من شهر شباط المقبل، وحسب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وضمن منهاجه الحكومي دعماً لقطاعي الشباب والرياضة".

وأضاف كبيان، أن "لجاناً من أصحاب التخصص جرى تشكيلها للتهيئة والاعداد للمؤتمر المرتقب لإظهاره بالصورة التي تناسب تطلعات الشباب والرياضيين في عموم العراق، وإيجاد الحلول لبناء جيل من الشباب الرياضيين يخدمون المجتمع في المرحلة الجديدة ويحفاظون عليهم من العادات والطبائع السيئة التي انتشرت في الآونة الأخيرة".

وأشار إلى "اختيار شخصيات متخصصة لوضع محاور ومقترحات جديدة تخدم المؤتمر وتخرجه بشكل يخدم الواقع الشبابي والرياضي في البلد، لا سيما بعد أن وجد رئيس الوزراء أهمية ودور الشباب والرياضة في بناء المجتمعات".