لخوض مباراة ودية قبل انطلاقها .. الكويت أول الواصلين للبصرة تحضيراً لخليجي 25

شفق نيوز / أكد رئيس اتحاد كرة القدم في محافظة البصرة بدر ناصر البدر، اليوم الأربعاء، أن المنتخب الكويتي سيصل الى العراق يوم غد الخميس لمواجهة منتخب العراق ودياً يوم الجمعة المقبل، ويُعد أول الوافدين لمنافسات خليجي 25.

وقال البدر لوكالة شفق نيوز إن "وفد المنتخب الكويتي سيأتي براً يوم غد الخميس عبر منفذ سفوان الحدودي استعدادا لمواجهة منتخب العراق في مباراة ودية تقام يوم 30 من هذا الشهر".

وأضاف ، أن "المباراة ستقام على ملعب الميناء الاولمبي بمناسبة افتتاحه، وإستعدادا لبطولة كأس خليجي 25 المقررة انطلاقها بالبصرة في السادس من كانون الثاني من العام المقبل".

واشار الرئيس الفرعي لاتحاد الكرة أن "المنتخب الكويتي سيكون أول المنتخبات الواصلة الى البصرة"، مؤكداً أن "وفداً رسمياً سيكون باستقباله بحفاوة ويصطحبه لمكان اقامته في البصرة ويستمر بقاؤه حتى انطلاق خليجي 25".

وبيّن البدر أن "جهوداً عملاقة بذلت لتجاوز خلل الانارة الذي حدث في لقاء ناديي الميناء والكويتي، لإكمال الانارة التي اصبحت جاهزة للقاء المرتقب ولاسيما بعد ان انجزت الكوادر الفنية النواقص بتوجيه حكومي.

وكان أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جاهزية ملعبي البصرة والميناء لاحتضان مباريات خليجي 25 ، مع إكمال شبه تام لمنظومة الفار.

من جهته قال الاتحاد العراقي لكرة القدم، إن "المنتخب العراقي اجرى وحدة تدريبية تحضيراً لمواجهةِ منتخب الكويت يوم الجمعة المُقبل".

وأضاف الاتحاد أن "تدريبات اليوم، التي احتضنتها مراكز تدريب المدينة الرياضيّة في البصرة، شاركَ فيها (24) لاعباً هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، علي عبادي، ضرغام إسماعيل، أحمد يحيى، محمد علي عبود، أمير العماري، ريوان أمين، إبراهيم بايش، حسين علي، مناف يونس، علي فائز، مصطفى ناظم، زيد تحسين، اسو رستم، علاء عباس، مؤمل عبد الرضا، أحمد فرحان، حسين عمار، أحمد ياسين، حسن عبد الكريم، حسين جبار، وشيركو كريم الذي تدربَ بشكلٍ منفرد".

وشملت الوحدة التدريبيّة، وفق البيان، تمارينَ التسخين والإحماء، والمركبة من أجزاءٍ شملت فيها تمارين اللياقة البدنية بإشراف المدرب الإسباني خافير برينابيت، تلاها دخول اللاعبين في تطبيقِ منهاج الجهاز الفنيّ لتدريبات اليوم بإشراف المدرب خيسوس كاساس، بينما تدربَ الحراس الأربعة بوتيرةٍ متصاعدةٍ بإشراف المدرب دايفيد ميلان لغاية دخولهم واشتراكهم في حالاتِ اللعب مع بقية اللاعبين.

على صعيدٍ متصلٍ، تأكدَ شفاء لاعب غوتمبيرغ السويدي (الأي فاضل) من فايروس كورونا وتماثله للشفاء، ومن المؤمل أن يلتحقَ ببعثةِ المنتخب الوطنيّ في الثاني من كانون الثاني (يناير).

ومن المؤمل أن يخوض المنتخبُ الوطنيّ وحدةً تدريبيةً اليوم الأربعاء في قاعةِ الجيم الخاصّة بمقر إقامة وفد المنتخب الوطني، وذلك للتصعيدِ من تمارين القوة والتحضير للمُشاركةِ في خليجي 25.