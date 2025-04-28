لحظات مؤثرة في زاخو.. "البلوشي" يغادر أبناء الخابور

شفق نيوز/ في لحظات مؤثرة، ودع القطري طلال البلوشي مدينة زاخو بالدموع، يوم الاثنين، بعد ان قرر الاعتذار عن تكملة مشواره في تدريب الفريق الكروي.

واكتظ عشاقه من جمهور زاخو في باب منزله بزاخو لتوديعه بعد ان امضى موسمين بنجاح كبير في قيادة الفريق وحقق انجازا غير مسبوق للنادي في الدوري العراقي .

وقد اذرف البلوشي، الدموع حينما ودعته امرأة مسنة من زاخو والتي كانت تخاطبه باللغة الكوردية وتعبر عن تأثيرها وحزنها لمغادرته زاخو، ودعته ان يزورهم ويتواصل معهم ولاينقطع، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وقدم مدرب فريق زاخو القطري طلال البلوشي، يوم السبت الماضي، استقالته رسميا من مهمته كمدرب للنادي، وجاءت الاستقالة بعد خسارة فريق زاخو أمام ضيفه فريق ديالى بهدف دون مقابل في مباراة جرت على ملعب زاخو ضمن الجولة 30 لدوري نجوم العراق.

وقد وافقت إدارة النادي على استقالته، متمنية له التوفيق بمهمته الجديدة مع الثناء على جهوده في خدمة النادي.