"لجوء كروي".. تقارير: ريال مدريد يسعى للانسحاب من الدوري الإسباني بسبب "الظلم"

شفق نيوز/ أشارت تقارير صحافية، يوم الاثنين، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يفكر في الانسحاب من منافسات الدوري الإسباني، واللعب في إحدى الدوريات الأوروبية، وذلك احتجاجا على ما يعتبره أخطاء تحكيمية بحق الفريق.

ويحتل العملاق الأوروبي حاليا صدارة الترتيب في المسابقة الإسبانية.

وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير، أن ريال مدريد في خلاف مع خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري، وكذلك لجنة الحكام، ويأتي الاستياء بعد سلسلة من الظلم الواضح على أرض الملعب في المباريات الأخيرة.

ومن بين هذه الأسباب عدم حصول كارلوس روميرو، لاعب إسبانيول، على البطاقة الحمراء بعد تدخله على كيليان مبابي في الهزيمة 1-0، إذ تمكن روميرو من تسجيل هدف الفوز بعد ذلك.

ورد النادي على تلك الحادثة ببيان شديد اللهجة، ما دفع تيباس إلى الادعاء بأن النادي "فقد عقله".

وكانت هناك أيضا شكاوى بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها جود بيلنغهام ضد أوساسونا في نهاية الأسبوع.

وعلق كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق: تقنية حكم الفيديو المساعد لابد وأن تم إيقافها.

ويواجه النجم الإنجليزي عقوبة الإيقاف لمدة 12 مباراة، بسبب طرده في المباراة الأخيرة لريال مدريد ضد أوساسونا، وحال فاز برشلونة على رايو فاييكانو، يوم الاثنين، سيخطف الصدارة.

ولفتت "الصن" إلى أن حكام الدوري الإسباني ابدوا استعدادهم للإضراب بعد مزاعم ريال مدريد الذي اتهمهم بالتلاعب بالقرارات.

وفي أحدث تطور، كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن نادي العاصمة يسعى الآن إلى الانسحاب من الدوري الإسباني واللجوء إلى مسابقة أخرى، ولكي يصبح التحول حقيقة، يتعين على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني، ويتبع ذلك طلب الإذن من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" – المنظمة التي أراد ريال مدريد مغادرتها لتشكيل دوري السوبر الأوروبي.

ولفت التقرير أيضا إلى أن ريال مدريد يعتقد أن تيباس نجح في إقناع الأندية الأخرى في الدوري ضده.

ورجحت مجلة "فوربس" أن تكون الوجهات المحتملة لريال مدريد هي الدوريات الفرنسية والألمانية والإيطالية، وأشارت "الصن" إلى أن الفريق الأبيض لن ينظر إلى الدوري الإنجليزي بعدما كان يفكر في ذلك بالسنوات الأخيرة.