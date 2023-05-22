لجنة مكافحة المنشطات تواصل فحص لاعبي الوفد العراقي للالعاب الاسيوية

شفق نيوز / أعلنت وحدة مكافحة المنشطات في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، اليوم الاثنين، استمرارها في حملة مكافحة تثقيف الرياضيين وتوعيتهم بخطر المنشطات عبر ندوات تقام بهذا الشأن، فيما لفتت الى فحص الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية مطلع تشرين الأول المقبل في الصين.

وقال هيثم كامل مسؤول وحدة فحص المنشطات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ماضون في الحملة التي انطلقت لتثقيف جميع الرياضيين وتوعيتهم من خلال اقامة الندوات التوعوية للاتحادات الوطنية داخل مقر اللجنة الأولمبية".

وأضاف كامل، أن "اللجنة مستمرة بفحص جميع اللاعبين المسجلين في قائمة الوفد العراقي الذي سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية المقرر انطلاقها مطلع تشرين الأول المقبل في مدينة هانتشو الصينية".

وأكد كامل أن "اللجنة المنظمة للدورة الآسيوية المقبلة أبلغت جميع الدول المشاركة بضرورة حصول كل اللاعبين المشاركين على الشهادة الدولية (ADEL) وبخلافه سيمنع الرياضي من المشاركة"، مشيراً إلى أن "اللجنة العراقية لمكافحة المنشطات ساعدت اللاعبين العراقيين بالحصول على هذه الشهادة وقد وصل عدد الحاصلين عليها قرابة ثمانين لاعباً حتى الآن".

وباشرت اللجنة العراقية لمكافحة المنشطات عملية جمع العينات لفحص المنشطات من خلال عملها في المركز المخصص لها بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.