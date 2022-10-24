لجنة مسابقات اتحاد كأس الخليج تجتمع في البصرة

شفق نيوز/ عقدت لجنة المسابقات في اتحادِ كأس الخليج لكرة القدم، يوم الاثنين، اجتماعاً في فندقِ "جراند ميلينيوم البصرة" على هامشِ قرعة خليجي 25.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاتجماع عُقد برئاسة رئيس اللجنة اليمني حميد الشيباني، وبحضور نائب رئيسِ اللجنة الإماراتي محمد هزام الظاهري، وعضوية شهاب أحمد من العراق، وراشد الزعبي من البحرين، وصلاح القناعي من الكويت، وأحمد الحرمي من قطر، وخالد المقرن من السعودية، وقتيبة الغيلاني من عُمان.

وبين أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدولِ الأعمال، حيث تم الاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة البطولة ومقرات إقامة المنتخبات المشاركة من خلال الفنادق المرشحة للاستضافة.

كما ناقشت اللجنة آلية إجراء القرعة وفقاً للمادةِ الخامسة من لائحة المسابقات، حيث سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير للفيفا لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة عند إجراء القرعة التي ستقام غداً الثلاثاء عند الساعة 11 صباحاً.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لإنجاحِ إقامة البطولة في العراق وفق الظروف الممكنة، مشيدة بالجهود المبذولة من العراقيين لاستضافةِ البطولة، والمطالبة بوجودِ تسهيلاتٍ لدخولِ المشجعين وحضور منافسات البطولة التي تقام مطلع العام المقبل.