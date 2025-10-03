شفق نيوز- الرياض

اللجنة المنظمة لألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025، يوم الجمعة، النسخة المُطلقة السادسة من الدورة، تحت عنوان "أمة واحدة ".

اللجنة، بحسب بيانها، ثور شفق نيوز، ساهمت في التعبير عن "وحدة شعوب العالم الإسلامي وتجمعها من التضامن والتضامن واللاحم من خلال الرياضة ".

يمكن للبيان أن الشعار يأتي قبل 30 يومًا فقط من اختبار متنافسات الدورة، المقرر أن ينطلق في الثالث نوفمبر المقبل، على أن يقام الافتتاح في السابع من الشهر، ولا يتنافسون في كل شيء إلا منه .

شارك في الدورة، أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة، يتنافسون في 23 رياضة .

وقمت بفعالياتك في خمسة مواقع رئيسية هي: مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بوليارد الرياض سيتي، الجنادرية والمسار الرياضي .

إنها تحث على أن "الشعار يجسّد ما يحمله هذه الرسالة الرياضية من القيم الإنسانية والرسائل السامنية ".

مكوناته بن مساعد، ان "هذا الأمر لا يتعلق بكونه رياضياً إسلامياً، بل هو رسالة تعترف بما يربط جميع شعوب العالم من تلاحم ووحدة تحت راية التضامن، بفضل واهتمام من قيادتها، ماضية في احتضان العالم الإسلامي، وجود قيم تصبح أعظمنا، ومهما اشتد المنافسة داخل المستشفى، حتى نجتمع جميعاً على جميعنا نحن أمة واحدة" .

ولأن النسخة السادسة من الثالث أكبر حدث رياضي بعد دورة الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية الأولمبية، والمتنافسين في 23 دورة ألعاب رياضية حيث تتضمن برنامجًا رياضيًا شاملاً، من بينه رياضتا بارا .

وتضم القائمة حسب اللجنة البيان التالي: ألعاب القوى، المبارزة، كرة السلة 3×3، السباحة، كرة السلة، سباقات الهجن (للمرة الأولى)، الكرة، الكاركاتيه، الملاكمة التايلاندية، دوجو، رفع الأثقال، كرة القدم الصالات، الملاكمة، التايكوندو، الرياضات (للمرة الأولى)، الوشو، الملاكمة، الفروسية (قفز الحواجز)، أثلون، جيتسو، ألعاب القوى (بارا)، رفع الأثقال (بارا) .

وجهت كلماتها إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ست بدلة "قرية الرياضيين"، التي ساهمت بالمرتبة الأولى في المملكة، وتهدف إلى ثلاثة ثلاثة مباني تحتوي على صغيرة على نحو 1200 غرفة بمواصفات ومتطلبات جميع الوفود، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة .

يرافقها مرافقيها من مكاتب إدارية ومساحات وخدمات طبية، بالإضافة إلى فيج بلازا التي تُشكل ملتقى ثقافياً واجتماعياً للرياضيين والإعلاميين والزوار عبر فعاليات ترفيهية وتجارية متنوعة .