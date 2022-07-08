لجنة كرة الصالات والشاطئية تحدد موعد انطلاق دوري الموسم المقبل

شفق نيوز / حددت لجنةُ الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، موعد انطلاق دوري الموسم المقبل، فيما أشارت إلى موعد اقامة نهائيات دوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز في البطولة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في مقرّ الاتحاد بحضورِ رئيس اللجنة علي عبد الحسين، ونائبه زياد شامل، والأعضاءِ عماد عودة وهاشم رويض، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتمّ خلال الاجتماع، بحسب البيان، تحديدُ يوم 21 من شهر تموز الجاري، موعداً لإقامةِ نهائياتِ دوري الدرجة الأولى المؤهل الى الدوري الممتاز بنظام التجمع في بغداد، على أن تجرى مبارياتُ الأندية الثمانية المتأهلة في قاعتي الشباب والأعظميّة، وبواقع أربع مبارياتٍ في اليوم الواحد.

والأندية هي: الشباب البصري وبلدية البصرة عن (المنطقة الجنوبيّة) وأوروك والبلدي عن (منطقة الفرات الأوسط) وبازونه والفتوة عن (المنطقة الشمالية).

كما تمّ تحديدُ فترةِ الانتقالات لهذه الأندية من يوم 8 تموز، ولغاية 18 من هذا الشهر.

كما ناقشت اللجنةُ، إقامةَ بطولة الكأس يوم (1/9/2022) بنظام خروجِ المغلوب، ومُشاركة أنديةِ الدوري المُمتاز ودوري الدرجة الأولى، على أن تكون مشاركةُ فرق الدوريّ الممتاز إجباريةً، في حين مشاركة فرق الدرجة الأولى اختياريّة.

وتم خلال الاجتماع تحديدُ يوم (14/10/2022) موعداً لانطلاقِ الدوري الممتاز للموسم 2022/2023، على أن تفتح فترةُ الانتقالات الصيفيّة يوم 15/8/2022ولغاية 1/10/2022، والفترة الشتويٌة يوم 1/1/2023 ولغاية 28/1/2023.

وألزمت اللجنةُ أنديةَ الدوري الممتاز بالمشاركةِ في دوري الشَباب الذي ينطلقُ بين المرحلتين والذي يقامُ بنظامِ المجموعتين، على أن يتأهل أول وثاني المجموعةِ إلى الدور نصف النهائي، ويسمحُ لمن مواليده 2004/2005 للمشاركةِ في هذا الدوري.

وتمت أيضاً مناقشةُ انطلاقِ دوري الكرة الشاطئيّة، حيث تم تحديدُ يوم 1/10/2022 موعداً لانطلاقِ الدوري الممتاز بنظامِ المجموعات (أربع مجموعات)، على أن يكون دورياً مناطقياً، ويتم تحديد الفرق المتأهلةِ إلى النهائيات حسب عددِ الفرق المُشاركة.