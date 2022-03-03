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لجنة آسيوية تصل إلى العراق وعقوبات مرتقبة بحق سبعة اندية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-03T09:01:30+0000
لجنة آسيوية تصل إلى العراق وعقوبات مرتقبة بحق سبعة اندية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن لجنة آسيوية للتقصي عن شكاوى لاعبين ضد سبعة اندية لم تدفع مستحقاتهم مثلوها لمواسم سابقة، ستصل إلى العراق للنظر بتلك الشكاوى.

وقال عضو الاتحاد والناطق باسمه لوكالة شفق نيوز، إن لجنة آسيوية ستحضر وتبقى في العراق للمدة من 19 ولغاية 23 من الشهر الحالي، وذلك للنظر بشكاوى اللاعبين ضد اندية لم تسدد لهم مستحقاتهم.

وأوضح أنه رغم مخاطباتنا عبر لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي للاندية بشأن حل الاشكالات المالية وتسديد مستحقاتهم لكن دون جدوى .

ولفت إلى أن اللجنة الاسيوية مع لجنة التراخيص من اتحادنا ستلتقيان بالاندية السبعة للنظر بشكاوي اللاعبين والتأكد من الجهة المتضررة وعلى ضوءه سيكون اتخاذ القرارات الخاصة بشأن الجهة المقصرة.

ودعا الاندية السبعة التي رفض الافصاح عن اسمها للخصوصية، لحل الإشكال باسرع وقت مع اللاعبين وتجنب العقوبات المؤثرة.

وكانت اندية عراقية حلت مشكلة الديون المالية للاعبين مثلوا فرقها الكروية لمواسم سابقة بعد تبليغها من قبل لجنة التراخيص باتحاد الكرة وشكاوى رفعت عبر محامي تكفل بحل ازمة اللاعبين او ايصالها للاتحاد الاسيوي لاسترداد حقوق المتضررين .

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