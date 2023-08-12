لجنة آسيوية تتفقد "جذع النخلة".. أرض العراق المفترضة

شفق نيوز / أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيرسل لجنة للوقوف على جاهزية ملعب البصرة استعداداً لاستضافة مباريات التصفيات المشتركة "كأس العالم، وكأس آسيا".

وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد، أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، سيرسل لجنة خاصة مهمتها الكشف والتأكد من جاهزية ملعب البصرة، قبل الشروع لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 .

وأضاف الموسوي، أن "المنافسات ستنطلق في 16 تشرين الثاني، وستكون منافسة المنتخبات بأسلوب "الذهاب والإياب"، مبيناً أن "المنتخب العراقي جاء في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات فيتنام، والفلبين، والفائز من مواجهة إندونيسيا وبروناي في الدور الأول.

وأوضح أن "ملعب البصرة جاهز ويمتلك كل مقومات ومواصفات الملاعب العالمية ومستعد لاحتضان أي مباراة رسمية أو ودية" .

يذكر أن القرعة أقيمت يوم 27 تموز الماضي في ماليزيا بمشاركة 36 منتخباً اسيوياً وزعت على أربعة مستويات "أوعية" وحسب الأفضلية، وقد وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المنتخب العراقي في المستوى الأول بالقرعة .