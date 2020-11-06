لجنة رياضية تختبر حكام كرة الصالات بقانون "القدم" و"اللياقة البدنية"

شفق نيوز/ اختتمتْ في بغداد مؤخراً، اختبارات حكام كرة الصالات (درجة أولى) التي أقيمت على مدار يومين في ملعب وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 68 حكما

وقال عضو لجنة الحكام المركزية نجم عبود لوكالة شفق نيوز، إن "الاختبارات جرت في بغداد بحضور رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية، صبحي رحيم، ونائبه د. محمد غني، وبقية أعضائها، واشرف على الاختبارات اعضاء قسم اللياقة البدنية في لجنة الحكام المركزية".

واضاف عبود؛ أن "الاختبارات تضمنت إلقاء محاضرات نظرية وعملية اضافة لاختبارات اللياقة البدنية، وشرح قانون كرة قدم الصالات والتعديلات الجديدة التي طرأت عليه".

واكد عضو لجنة الحكام المركزية، ان "الاختبارات تأتي من أجل تحديد الحكام الذين يحقُ لهم قيادة مباريات دوري كرة الصالات الذي من المؤمل إنطلاقه في الثالث عشر من الشهر الحالي".