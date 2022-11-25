لجنة خليجي 25: بطولة البصرة ستكون نسخة مصغرة من كأس العالم

شفق نيوز/ عدت اللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الخليج 25 المقرر انطلاقها في محافظة البصرة جنوبي العراق، البطولة أنها ستكون نسخة مصغرة من كأس العالم

وعقدت اللجنة العليا المشرفة على بطولة كاس الخليج 25 أمس الخميس، اجتماعها الثالث في قصر الضيافة وسط بغداد برئاسة وزير الشباب والرياضية رئيس اللجنة العليا أحمد المبرقع وحضور اعضائها وممثليهم من المؤسسات والهيئات الساندة .

واكد المبرقع في بيان ورد شفق نيوز ان الاجتماع الذي ناقش جميع التحضيرات للبطولة بتواصل يومي مع رئيس مجلس الوزراء، وشدد رئيس اللجنة احمد المبرقع على ضرورة اعلان العد العكسي من الان باتجاه يوم الافتتاح واعلان حالة الاستنفار لجميع الجهود مجتمعة قبل 42 يوم من موعد الانطلاق ، مشيرا ان البطولة التي نعدها نسخة مصغرة من كاس العالم ستشهد توجيه الدعوات الى الملوك والرؤساء والوزراء لسبع دول خليجية.

كما ناقشت الجلسة بصورة مستفيضة قرار مجلس الوزراء العراقي تخصيص دعم مالي لمساندة وتأمين متطلبات بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، التي تستضيفها مدينة البصرة، للمدة من السادس وإلى غاية الـ19 من / كانون الثاني 2023.

وتضمن البحث محاور الاعلام وضيوف البطولة والجماهير والملف الامني والخدمي والعمل التطوعي وحجوزات الفنادق والطائرات، والادوار الساندة لجميع المؤسسات وعملها قبل واثناء البطولة وبصورة خاصة الية استقبال وتوديع الضيوف وجهوزية البصرة وجماهيرها للحدث مع بحث التفاصيل الامنية الدقيقة من جميع المتعلقات بما لا يؤثر اطلاقا على حركة الجمهور وتواجدهم في الملاعب.

وختم الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات التي تساهم في دفع وتيرة العمل في الملاعب والمنشآت الرياضية والمرافق الاخرى وتذليل جميع الصعوبات بما يحقق الأهداف المرسومة لانجازها وتهيئتها لاستقبال البطولة بأفضل صورة.