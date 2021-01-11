لجنة خليجي 25 العراقية تبحث متطلبات زيارة وفد عربي للمدينة الرياضية في البصرة

شفق نيوز/ عقدت اللجنة المركزية المشكلة لتهيئة متطلبات زيارة الوفد الخليجي لمدينة البصرة، اجتماعها الأول اليوم الاثنين.

وذكر بيان صدر عن اللجنة وورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم خلال الإجتماع بحث أمور عدة ابرزها الأمور اللوجستية والمستلزمات الواجب تهيئتها للزيارة التفقدية التي سيقوم بها وفد الإتحاد الخليجي للمدة ما بين 24-27 من الشهر الجاري.

واشار البيان إلى ان الزيارة من أجل التعرف على استعداد العراق لاستضافة الحدث الخليجي الكبير ومشاهدة المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي في ٢٧ - ١ - ٢٠٢١، والإطلاع على الأمور التنظيمية والبنى التحتية لمحافظة البصرة والنظر بإمكانية تنظيم العراق لخليجي ٢٥، كون هذه المباراة ستكون المعيار في قدرة العراق على استضافة البطولة من عدمها.

ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على توزيع المهام بين الوزارة واتحاد الكرة إلى جانب الجهات الساندة في الحكومة المحلية لمحافظة البصرة التي سيكون على عاتقها توفير الفنادق و الأمور الأمنية والجهد البلدي وتأهيل الجانب الصحي وتخصيص مستشفى للوفود الرياضية.

أما ما يخص الجانب الفني والمخاطبات الرسمية والمواعيد فستكون مسؤوليته على اتحاد كرة القدم، في حين ستتكفل وزارة الشباب والرياضية بتهيئة ملاعب المدينة الرياضية والفنادق الخاصة بالوفود وإصدار سمات الدخول ومرافقة الوفود والتغطية الإعلامية والعمل التطوعي إلى جانب السعي لمفاتحة مجلس الوزراء من أجل تخصيص ميزانية خاصة لبطولة خليجي 25، وفقا للبيان.

يذكر أن اللجنة تشكلت برئاسة مستشار وزارة الرياضة والشباب لشؤون الرياضة د. حسن علي كريم، وعضوية مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة أحمد عودة ومدير عام شؤون الأقاليم والمحافظات طالب جابر ومدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي محمود خلف ومدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي د. موفق عبد الوهاب، إلى جانب عضوية نائب رئيس اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم د. شامل كامل.