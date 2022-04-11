لجنة تنظيمية وطاقم تحكيمي دولي لمباراة كربلاء والناصرية

شفق نيوز / قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تشكيل لجنةٍ تنظيميّة برئاسةِ النائب الأول لرئيس الاتحاد، علي جبار، وتَسمية طاقمٍ تحكيمي دوليّ لمباراةِ كربلاء والناصرية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، برئاسةِ وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، والنائبِ الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار، والنائِب الثاني يونس محمود، وأعضاء المكتبِ التنفيذي والأمين العامّ للاتحادِ محمد فرحان، عبر المنصّةِ الالكترونية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، تواصلَ درجال مع محافظ كربلاء وقائدِ العمليات المُشتركة، على هامشِ الاجتماع، لأجل العملِ على ضَرورةِ الحِفاظ على السلامةِ والأمن لإظهارِ المُباراة بالشكلِ اللائق الذي يعكس السمعةَ الطيّبة عن الكرة العراقية.

ومن المقرر إقامة مباراة كربلاء والناصرية، ضمن دوري الدرجة الأولى العراقي لكرة القدم، يوم غدٍ الثلاثاء، في الساعةِ الثالثة والنصف، على أرضية ملعبِ الإدارة المحليّة في محافظة كربلاء، من دون جمهور.