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لجنة تقييم أندية العراق تحدد ضوابط عملها وتؤكد: امكانات الفرق تدخل ضمن تصنيفنا

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-25T14:01:57+0000
لجنة تقييم أندية العراق تحدد ضوابط عملها وتؤكد: امكانات الفرق تدخل ضمن تصنيفنا

شفق نيوز / أعلنت لجنة تقييم أندية العراق، اليوم الاثنين، العمل وفق درجات وتصنيف محدد باستثناء الأندية في إقليم كوردستان، فيما بينت أن اعتماد هذا التقييم جاء بعد تزايد عدد الأندية بشكل "عشوائي".

وقال معاون مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضية، رئيس لجنة التقييم على أندية العراق موفق عبد الوهاب لوكالة شفق نيوز إن "كل الاندية التي ستعتمد نجحت بالتقييم وحسب الدرجات"، مؤكداً أن "عمل اللجنة انتهى وتم تقييم الاندية حسب الدرجات والتصنيف التي وضعَت وفق ضوابط محددة"، مبينا ان "هذا التقييم لا يشمل أندية أقليم كوردستان".

وأضاف عبد الوهاب أن "التقييم يشمل الجوانب المالية والادارية والفنية والنشاطات السنوية وعدد اللاعبين الذين يلعبون بالمنتخبات الوطنية والبنى التحتية والقاعات والاستثمارات، وعلى هذا الاساس توضع النقاط في استمارة التقييم الخاصة بعملنا لنفرز الاندية التي تستحق من الاندية التي ليس لها دور".

وأوضح عبد الوهاب أن "تقييم اللجنة للأندية العراقية جاء بعد ان أصبح هناك تزايداً لعدد الأندية التي يتم تأسيسها، واغلبها لا يمتلك أية مقومات تؤهله ليكون نادياً ذو شخصية معنوية وكياناً مستقلًا قادراً على توفير مصادر تمويل ذاتية، الى جانب الافتقار الى البنى التحتية التي تعزز فاعلية وكفاءة الاداء الإداري"، مشيراً إلى أن "اللجنة وضعت التقييمات حسب الدرجات وسيتم تصفية الاندية المتكاملة عن الاندية التي لا تمتلك مقومات النادي وستكون هناك تصفية للبدء بعمل صحيح".

وكانت لجنة تقييم الأندية في دائرة التربية البدنية بوزارة الشباب والرياضة باشرت عملها في محافظة ديالى والتي انجزت عملها اليوم في صلاح الدين.

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