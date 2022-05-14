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لجنة تزور البصرة لـ"تقسيم" فنادقها ومنشآتها استعداداً لخليجي 25

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-14T10:34:56+0000
لجنة تزور البصرة لـ"تقسيم" فنادقها ومنشآتها استعداداً لخليجي 25

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن زيارة "روتينية دورية" لوفد خليجي لتفقد ملاعب وفنادق البصرة استعداداً لبطولة الخليج المقبلة، فيما بيّن أن الوفد "سيقسم" المنشآت والفنادق وفقا للحاجة.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، أحمد الموسوي استقبلَ اليوم السبت، في مطارِ البصرة اللجنةَ التفقديّة الخليجيّة في زيارةٍ تستمرُ ثلاثةَ أيام".

وأضاف البيان أن "اللجنة برئاسة الأمين العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربي القطري جاسم الرميحي، وعُضوية ميرزا أحمد علي من البحرين وعبد الله الفيحاني وفيصل إسماعيل من قطر ، ومحمد الخميسي من اليمن".

وبيّن الاتحاد في بيانه أن "هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلةِ الزيارات الروتينيّة الدوريّة للاطلاعِ على الملاعب والفنادق وتَحديدِ المنشآت وتقسيمها وفقاً للحاجة (فنادق المُنتخبات، كبار الشخصيات، الإعلام، اللجان التنظيميّة، الحكام)، فضلاً عن الفنادق المُتاحة للجمهور".

ويستعد العراق لإقامة بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة ، فيما تستمر الزيارات التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي بشكل مستمر لتفقد مرافق المحافظة وفنادقها وملاعبها لاقامة البطولة.

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