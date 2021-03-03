لجنة برلمانية ترد على المشككين بقانون الاتحادات الرياضية

شفق نيوز/ ردت لجنة الرياضة والشباب، على المشككين والمعترضين على بنود مشروع قانون الاتحادات الرياضية الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان في وقت لاحق الأربعاء.

ولاقى مشروع القانون اعتراضات من قبل رؤساء الاندية والاتحادات الرياضية بدعوى أن القانون يمنح وزارة الرياضة والشباب صلاحيات واسعة تهدد استقلاليتها والتدخل بتفاصيل عملها.

وقال رئيس لجنة الرياضة والشباب في البرلمان العراقي عباس عليوي لوكالة شفق نيوز ان "اغلب الاعتراضات على فقرتين فقط، وتغاضوا عن النقاط التي تقدم الخدمات الجليلة للرياضة العراقية"، مبينا ان مشروع القانون يحظى بإشادة غالبية من اطلعوا عليها.

وأوضح، "أننا نعمل بحيادية ولا يملي علينا اي طرف ولا نعمل لحساب شخصيات مهما كان تاثيرها كما اتهمونا بذلك"، مشيرا إلى أن "عدنان درجال وزير الشباب والرياضة لا يتدخل بعملنا علما انه هو الآخر لديه ملاحظات على بعض النقاط".

وأضاف عليوي أن "الاعتراض على نقطتين فقط؛ الاولى عدم السماح لاي رئيس التجديد بعد دورتين، والنقطة الثانية عدم السماح بالجمع بين منصبين كأن يكون عضو في نادي او رئيس وان يكون رئيس لاتحاد او عضو فيه".

وأبدى استغرابه من "هذا التمسك اللامبرر لاسيما وان القانون ينفذ من يوم نشره في جريدة الوقائع"، موضحا ان "الرئيس الذي تراس المنصب منذ عشر سنوات يحسب انتخابه من يوم نشر القانون في الجريدة وهذا يعني انه يحق له تراس الاتحاد او النادي لثماني سنوات مقبلة".

وأشار عليوي إلى أنه "كتبنا القانون من خلال استشارة قانونيين ومختصين بالشان الرياضي والاستئناس باراء خبراء واخذ راي اللجنة الاولمبية الدولية في اهم النقاط التي دونت، ولم ندع خللا يضر الصالح الرياضي العام، وان هدفنا هو خدمة الرياضيين ومنحهم الفرصة لتسنم مناصب في الاتحادات والاندية الرياضية وان لايقتصر ذلك على من يمضون سنوات طويلة في مناصبهم دون تحقيق منجزات تذكر".

وأردف ان "القانون سيعرض اليوم في الساعة الثالثة عصرا تحت قبة البرلمان وستتم مناقشة نقاطه واعتقد انه جاهز ومتكامل ولا يوجد به خلل".