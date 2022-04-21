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لجنة المسابقات: لم نحدد موعداً لاستئناف بطولة كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-21T09:18:48+0000
لجنة المسابقات: لم نحدد موعداً لاستئناف بطولة كأس العراق

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن دورها يقتصر على تقديم التوصيات للاتحاد وليست معنية بتصريحات أعضاء الاتحاد بشأن إقامة دوري المحترفين، فيما نفت تحديد موعد لاستئناف بطولة كأس العراق.

وقال عضو اللجنة نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز إن "لجنة المسابقات غير معنية بالقرارات النهائية للاتحاد وعملها محدد برفع التوصيات لمجلس ادارة الاتحاد فقط".

وأضاف، أن "نائب رئيس الاتحاد علي جبار هو المسؤول عن تصريحه والذي أكد فيه عدم وجود هبوط للاندية هذا الموسم، لان الموسم المقبل سيخضع لشروط دوري المحترفين وربما ستهبط أكثر من 4 أندية نتيجة عدم الالتزام بالتراخيص"، مبينا أن "دور اللجنة ينحصر فقط في تقديم التوصية بقرار هبوط 4 فرق".

ونفى الأوسي "تحديد اللجنة موعداً لانطلاق ما تبقى من مباريات كأس العراق"، مؤكداً ان "اللجنة لم تقرر ولم تحدد موعد استئناف ما تبقى من هذه المباريات وذلك سيتحقق بالتنسيق مع الاندية المتاهلة واستحصال موافقات الاتحاد النهائية".

وكانت منافسات ثمن النهائي لبطولة كاس العراق ، اسفرت عن تأهل فرق زاخو والقوة الجوية والكرخ ونفط البصرة والشرطة والميناء والحدود والزوراء إلى الدور ربع النهائي.

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