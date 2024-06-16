لجنة المسابقات: إقامة مباراة النجف مع الحدود على ملعب الشعب

شفق نيوز/ استجابت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لطلب ادارة نادي النجف بنقل مكان اقامة مباراة النادي ونظيره الحدود.

وذكر بيان للجنة المسابقات ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللجنة قررت "نقلَ مباراة فريقي النجف والحدود في إطارِ الجولة المقبلة من الدوري إلى ملعبِ الشعب الدوليّ، على أن تقامَ في يوم الثلاثاء المقبل الساعة السابعة والنصف مساءً، لذلك اقتضى التنويه".

يشار إلى أن الهيئة الإداريّة لنادي النجف كانت قد اختارت ملعبَ نوروز أرضاً مفترضة لاقامة مباريات فريقها الكروي لدخول ملعبِ المحافظةِ الدولي إلى الصِيانة لمدةٍ غير قصيرةٍ، ولاستحالة الحُصولِ على أماكن لإقامةِ الفريقين في محافظةِ السليمانية لتزامنها مع أيامِ عيد الأضحى المبارك، لذا طلبت إقامتها في ملعبِ الشعب الدولي.