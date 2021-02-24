لجنة المسابقات تؤكد عدم تأجيل مباريات دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ نفت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم الأربعاء، تأجيل مباريات الدوري العراقي لكرة القدم الممتاز لـ"أي سبب كان".

وقال رئيس اللجنة الدكتور حيدر عوفي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه لا يوجد تأجيل لمباريات الدوري الممتاز لـ"أي سبب كان أو ذريعة".

وأضاف أن استمرار المنافسات بانسيابية عالية يسهم بارتفاع المستوى الفني لجميع الفرق، ويصب في مصلحة المنتخب الوطني الذي تنتظره مواجهات حاسمة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال الدوحة ونهائيات أمم آسيا.

وأشار عوفي إلى أن لجنة المسابقات بادرت إلى السماح للأندية بزيادة عدد اللاعبين في الكشوفات من 35 إلى 40 لاعبا، في خطوة تمنح الملاكات التدريبية فرصة لتعويض الغيابات، مؤكداً ان اللجنة تسعى جاهدة الى إكمال جدول المباريات بطريقة منظمة بعيدة عن الإرباك الذي يصيبها عند التأجيل والذي تكون سلبياته أكثر من ايجابياته.

واختتمَ رئيس اللجنة بالقول "أتمنى على فرق الدوري الممتاز التعاون لانجاز ما مخطط له لكتابة سيناريو اختتام الدوري بنجاح بحسب المواعيد المحددة".