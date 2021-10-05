لجنة المسابقات: تأجيل الدور الرابع لمنافسات الدوري الممتاز كان استثنائياً وسيكون الأخير

شفق نيوز/ أكد حيدر عوفي رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ان قرار تأجيل الدور الرابع لمنافسات دوري الكرة الممتاز كان استثنائياً وسيكون الأخير .

وقال عوفي لوكالة شفق نيوز؛ ان "اللجنة رأت أن من مصلحة الفرق تأجيل المنافسات لدور واحد فقط وذلك لارتباط ثلاث منتخبات في مشاركات مختلفة وهي الوطني بلقائي التصفيات أمام لبنان والإمارات ومنتخبنا الأولمبي في بطولة غرب آسيا وكذلك منتخب الشباب الذي يعسكر حاليا في تونس استعدادا لبطولة غرب آسيا في أربيل".

واوضح ان "انشغال ثلاث منتخبات تضم عددا كبيرا من اللاعبين يجعل اللعب والتنافس في الدوري صعبا على الفرق".

واشار الى ان التأجيل الحالي سيكون آخر تأجيل وسيوف لم يتم التأجيل لأي سبب كان"، مشددا على ضرورة انجاز الدوري حسب ما هو مخطط له.

ولفت إلى أن "مهمة اللجنة هي رفع التوصيات التي تراها مناسبة لمشوار الدوري، أما القرارات النهائية فتتخذ من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة كونها الجهة التنفيذية بهذا الشأن".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم اعلن عن تاجيل الدوري بمرحلته الرابعة بسبب ارتباط ثلاث منتخبات في استحقاقات مختلفة.