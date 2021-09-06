لجنة المسابقات توضح آلية وتعليمات المشاركة في كأس العراق

شفق نيوز / أوضحت لجنةُ المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين، آلية وتعليمات المشاركة في بطولة كأس العراق للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وقالَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس: إن "لوائح البطولة تنص على أن تكون المشاركة اختيارية لفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة، و إجبارية لفرق دوري الدرجة الأولى والممتاز".

وأضافَ عبيس، أن "باب المشاركة في البطولة أغلق منذ يوم 22 من آب الماضي، وأجريت القرعة لفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة، وتقرر إقامة مباريات المرحلة الأولى لهذه الفرق يوم الجمعة الموافق ١٠/٩/٢٠٢١ بطريقة خروج المغلوب".

وأوضح أن "المرحلة الأولى تنتهي باعتماد مشاركة 24 نادياً من فرق دوري الدرجة الثانية والثالثة لتلتحق بفرق دوري الدرجة الأولى ليصبح العدد 48 نادياً"، مشيرا إلى أن "القرعة سيتم إجراؤها في موعدٍ يحدد لاحقاً من قبل لجنة المسابقات يتلاءم مع فرق دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة وتصفيات المناطق، ولا يتقاطع معها بنظام خروج المغلوب".

وأكد عبيس، أن "المرحلة الثانية ستنتهي باعتماد 12 نادياً من دوري الدرجة الثانية والثالثة والأولى لتلتحق بفرق الدوري الممتاز ليصبح العدد 32 نادياً"، لافتا إلى أن "تطبيق نظام الذهاب والإياب سيتم للدور نصف النهائي من البطولة ويتم احتساب الفريق الفائز وفق المادة السادسة من نظام المسابقات".

وزاد "ستجري مباريات الكأس من دون مشاركة لاعبي المنتخبات الوطنية إذا ما تزامنت مع أي مشاركة دولية أو ودية أو حتى أيام الفيفا دي"، مبينا أن "غرامة مالية ستفرض على الأندية المنسحبة بعد إجراء القرعة أو أثناء سير المسابقة، حيث يعدُ الفريق خاسرًا (3_0) مع غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار، فيما ستكون الغرامة المالية خمسة ملايين وخسارة (3_0) في الدور الثاني وتُضاعف الغرامة في الدور الثالث بعد دخول أندية الدوري الممتاز.

وتابع عبيس أن "نظام المسابقات الخاص بالعقوبات سيطبق على اللاعبين والمدربين والملاك التدريبي، والإنذارات وحالات الطرد في بطولة كأس العراق، ولا تحتسب على مباريات الدوري إلا إذا كان العمل مشيناً والعكس صحيح، حيث سيتخذ بشأنه قرارٌ خاص من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة أو لجنة الانضباط".

واختتمَ حديثه بالقول: إن "الملاعب التي ستجرى عليها المباريات في المرحلة الثالثة ستُحدد بالقرعة، وعلى الفرق المستضيفة تهيئة الشروط المنصوص عليها في لائحة المسابقات للاتحاد العراقي لكرة القدم، وللجنة المسابقات إصدار أي قرارات أو تعديلات في نظام المسابقة وتعديل توقيتات انطلاقها، وستكون أجور الحكام في الجولة الثانية على الفرق المستضيفة".