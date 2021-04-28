لجنة المسابقات توضح سبب تأخير مواعيد المباريات

شفق نيوز/ أوضح رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي، يوم الاربعاء، سبب تأخير مواعيد المباريات في الدوري الممتاز لكرة القدم. وتقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لدوري الكرة الممتاز في الساعة العاشرة مساءً الاولى بين نفط الوسط مع الحدود، والثانية تجمع الميناء باربيل.

وقال عوفي لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تأخير توقيتات عدد من المباريات الى الساعة العاشرة هو لإتاحة الوقت للاعبين الصائمين للإفطار واستعدادهم للقاء بعد جاهزيتهم"، مبينا ان "ذلك جاء بقناعة الفرق المتبارية".

وأفاد بان "اللجنة قررت إجراء مباراتين في منافسات اليوم ضمن الجولة 29 تجمع الاولى فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي الحدود على ملعب كربلاء الدولي ، واللقاء الثاني يجمع فريق نادي الميناء مع ضيفه فريق نادي اربيل على ملعب الفيحاء بالبصرة".

واوضح ان "اللجنة ارتأت إقامة منافسات الجولات في فترات متبعادة لعدم رغبتها في زيادة المباريات المؤجلة لفريقي الشرطة والقوة الجوية المشاركين في دوري ابطال اسيا حالياً".