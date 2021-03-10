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لجنة المسابقات تكشف حقيقة استقالة اعضائها بالكامل بسبب ضغوطات

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-10T10:16:59+0000
لجنة المسابقات تكشف حقيقة استقالة اعضائها بالكامل بسبب ضغوطات

شفق نيوز/ نفى رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي، يوم الاربعاء، استقالة اعضاء اللجنة بالكامل كما أُثير في الوسط الرياضي بداعي التعرض لضغوطات.

وقال عوفي لوكالة شفق نيوز، إن "استقالته تحدث في حالة واحدة فقط وهي التدخل في عملي لكن هذا الشيء لم يحدث اطلاقاً، وان رئيس واعضاء الهيئة التطبيعية لم يتدخلوا في عملي نهائيا".

واكد بان "اللجنة تعمل لحد هذه اللحظة بشكل مجاني ولم تتقاضَ أي أجر مقابل عملها"، مشيرا إلى أن "هدف اللجنة الأول والأخير خدمة الكرة العراقية وانجاز الدوري الممتاز بوقته المحدد".

وتابع عوفي، أننا "اصحاب مشروع رياضي مهم فلا بد ان نكون على قدر المسؤولية ونكون مهنيين ومخلصين في عملنا كي لا ينتقدنا البعض ممن يتصيدون بالماء العكر".

وبين ان "اللجنة تحملت ضغوطات خارجية من ادارات الاندية ومن بعض الجهات، لكنها لن تتهاون بعملها وسارت بطريقٍ مستقيم دون تأثرها بأي ضغوطات او تدخلات خارجية".

واكد رئيس لجنة المسابقات ،أن "الدوري مستمر ولن يتوقف حتى يكتمل بوقته المحدد ، ولانجامل ناديا على حساب ناد اخر ونقف مع الجميع على مسافة واحدة".

وكانت مصادر صحفية تداولت في منصات التواصل الاجتماعي معلومات بان لجنة المسابقات في التطبيعية تعتزم تقديم استقالتها الى الهيئة التطبيعية الاسبوع القادم.

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