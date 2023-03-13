لجنة المسابقات تغير مواعيد وملاعب مباريات في الدوري العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم يوم الاثنين، مواعيد وملاعب عدد من مباريات الدوري العراقي للشباب.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم "تغيير موعد مباراة شباب نادي النجف مع شباب نادي نفط ميسان من موعدها المثبت يوم الأربعاء المقبل إلى يوم الخميس وفي نفس الملعب والتوقيت، وذلك بسبب تزامنها مع موعدِ انتخابات الهيئة الإداريّة لنادي النجف الرياضي".

واضاف البيان، أن اللجنة قررت اعتماد ملعب نادي نفط البصرة لإقامةِ مباريات شباب النادي عليه في دوري شباب الممتاز، وابتداءً من الجولةِ الثانية، واعتماد ملعب نادي القاسم في محافظةِ بابل لإقامةِ مباريات النادي للشباب في دوري شباب الممتاز، وابتداءً من الجولةِ الثانية.

,شار إلى أنه بسبب غلقِ ملعب القوة الجويّة لوجود انتخاباتِ النادي في يوم الجمعة المقبل، تقرر تغيير موعد مباراةِ نادي الصليخ مع نادي الجولان ضمن الجولة (16) من دوري الدرجةِ الأولى من موعدها المثبت في الجدول إلى يوم السبت المقبل في الساعةِ الثالثة عصراً، وفي ملعبِ القوة الجويّة.