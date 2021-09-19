لجنة المسابقات تغير ملعب الشرطة و الطلبة و تؤجل مباراة الديوانية والنجف

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات، بالاتفاق مع مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، على نقل مباراة الشرطة والطلبة.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي؛ أنه تقرر نقل مباراة الشرطة والطلبة من ملعب الحبيبية إلى ملعب الشعب الدولي، والتي تقام في الساعة السابعة مساءً من يوم غد الاثنين الموافق (2021/9/20) لعدم جاهزية ملعب الحبيبية في الوقت الحالي.

واضاف البيان، ان الاتحاد قرر تأجيل مباراة الديوانية والنجف من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء الموافق (2021/9/22) بسبب عدم تسجيل لاعبي الديوانية في نظام التراخيص الدولي.