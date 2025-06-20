لجنة المسابقات تعلن موعد قرعة ربع نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ من المقرر ان تقيم لجنةُ المسابقاتِ في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم في الساعةِ السادسة من مساء يوم الأحد المقبل، وعلى قاعةِ المؤتمرات في مقر الاتحاد، مؤتمراً صحفياً على هامش إجراءِ قرعةِ الدور ربع النهائي لبطولةِ كأس العراق لموسم 2024-2025.

وقال رئيسُ لجنة المسابقات فراس مطشر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمرَ سيتم الكشفُ فيه عن المواعيدِ الرسميّة لانتهاءِ كل مسابقاتِ الموسم الحالي، فضلاً على الكشفِ عن مواعيد انتهاء الدوريات (نجوم العراق والممتاز والدرجة والثانية والفئات العمرية)، بالإضافةِ إلى إحصائياتِ الدوريات التي تم الإشرافُ عليها من لجنةِ المسابقات".

وأضاف، أن "اللجنةَ وجّهت الدعوةَ لممثلي الأنديةِ الثمانية المتأهلة للأدوارِ الإقصائية لبطولةِ الكأس لحضور القرعة التي ستشهدُ أيضاً تحديدَ مواعيد وأماكن مباريات الدور نصف النهائي للمسابقةِ والمباراة النهائيّة".