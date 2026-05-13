لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الـ 36 من الدوري الممتاز وحسم التأهل لـ "دوري النجوم'"

شفق نيوز - بغداد

‏أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن مباريات الجولة الـ 36 من منافسات الدوري العراقي الممتاز والذي حدد موعد انطلاقها يوم السبت المقبل بإقامة 10 مباريات.

وتنطلق المواجهات جميعها عند الساعة الـ 4:30 عصراً في ملاعب بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

‏ويلاقي فريق غاز الشمال ضيفه فريق الحدود في مباراة حاسمة لفض الشراكة الفائز فيه سيقفز إلى المركز الثاني ويقترب من التأهل الى دوري نجوم العراق بنسبة كبيرة ليكون الى جانب الجولان الذي تأهل رسميا لدوري الكبار بعد جمعه 76 نقطة، إذ يمتلك كلا الفريقين الحدود والغاز 67 نقطة حيث يحتل الحدود المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن غاز الشمال الذي يحل ثالثاً.

‏وفي المباريات الاخرى يواجه فريق الحسين على ملعب 5000 متفرج في بغداد ضيفه فريق الجولان الذي خطف بطاقة التأهل الاولى الى دوري النجوم بغض النظر عن نتائجه المتبقية وذلك بعد انفراده بالصدارة.

ويلاقي فريق الاتصالات ضيفه فريق البيشمركة على ملعب نادي الكهرباء وهو الملعب الافتراضي للأول، ‏ويواجه فريق الرمادي على ملعبه ضيفه فريق مصافي الجنوب، ‏ويلاقي فريق نفط البصرة ضيفه فريق كربلاء على ملعب المدينة الرياضية الثاني في البصرة، ‏بينما يواجه فريق الفهد ضيفه فريق الناصرية على ملعب الصوفية في الرمادي، ‏ويستضيف فريق الكاظمية على ملعبه فريق ميسان، ‏ويواجه فريق الحشد الشعبي ضيفه فريق عفك على ملعب نادي النفط في بغداد، ‏وعلى ملعبه يلاقي فريق الجيش ضيفه فريق المصافي، ‏وعلى ملعب الكوفة يستضيف فريق نفط الوسط من محافظة النجف فريق البحري من البصرة.