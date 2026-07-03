لجنة المسابقات تعلن جدول مباريات الدوري النسوي لكرة اليد للموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة اليد، ممثلةً بلجنة المسابقات، يوم الجمعة، جدول مباريات الدوري النسوي للموسم 2025-2026.

وقال عضو الهيئة المؤقتة والمشرف العام على لجنة المسابقات، أحمد خميس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن منافسات الدوري ستُستكمل بإقامة الأدوار المتبقية في محافظة السليمانية، مشيراً إلى أن مباريات الدور الرابع ستنطلق يوم الأحد الموافق 5 تموز الجاري.

وأضاف خميس، أن موعد إقامة الدور السابع والأخير سيُحدد لاحقاً، بما يتلاءم مع ختام منافسات الدوري.

يُذكر أن منافسات الدوري انطلقت في منتصف شهر نيسان الماضي في محافظة بغداد، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بمشاركة فرق الكرخ، والرافدين، وجامعة السليمانية، وجامعة التراث، والكوفة، والدفاع الجوي، وشهربان.