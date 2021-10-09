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لجنة المسابقات تزف بشرى يتلهف لها جمهور كرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-09T09:22:48+0000
لجنة المسابقات تزف بشرى يتلهف لها جمهور كرة القدم

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، أن عودة الجمهور الى ملاعب كرة القدم وحضور مباريات الدوري الممتاز باتت قريبة جداً.

وقال عضو اللجنة نجم الاوسي، لوكالة شفق نيوز، انه "خلال اسبوع او اسبوعين سيتم استحصال الموافقات الرسمية لعودة الجمهور الى ملاعب كرة القدم ومتابعة منافسات الدوري الممتاز، لكن بنسبة محدودة تتراوح ما بين  30% الى 50%".

واضاف "لا اعتقد ان خلية الازمة والصحة العراقية تعارضان دخول الجمهور من الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وبين ان "رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم فاتح الجهات المختصة بهذا الشأن بغية استحصال الموافقات الرسمية لذلك".

واشار الى ان "الجمهور العراقي من حقه ان يدخل للملاعب ويشجع فرقه اسوة بدول العالم الاخرى".

وكانت لجنة المسابقات قد وافقت على توقف الجولة الرابعة لمنافسات الدوري الممتاز لارتباط ثلاثة منتخبات وطنية باستحقاقات مختلفة.

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