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لجنة المسابقات تحسم جدل تزامن مباريات الدوري مع الاستحقاق الآسيوي الأولمبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-27T09:30:20+0000
لجنة المسابقات تحسم جدل تزامن مباريات الدوري مع الاستحقاق الآسيوي الأولمبي

شفق نيوز / طالبت أندية الدوري العراقي الممتاز، (الأندية المهددة بالهبوط) على وجه الخصوص، يوم الجمعة، اتحاد الكرة بوضع حل لموضوع لاعبيها المنضمين للمنتخب الأولمبي، ما أثار حفيظة المدرب سوكوب.

وأكدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، أنها غير ملزمة بشرح الأمر، وكل ما تقوم به هو المضي وفق منهاج عملها الذي وضعته وسارت عليه منذ انطلاق الدوري ولغاية الآن.

وقال نجم الاوسي عضو اللجنة، لوكالة شفق نيوز، إن "الجميع يعرف مواعيد مشاركات المنتخب الأولمبي ومواعيد مباريات الدوري الممتاز".

وأضاف، "ليس من مسؤوليتنا كلجنة هذا الفريق مهدد بالهبوط وذاك الفريق لديه مصابون فعملنا تمشية الدوري حسب المواعيد".

وختم عضو لجنة المسابقات، حديثه بالقول: "في حال دخولنا في المجاملات والمحسوبيات والتدخلات فإن الدوي سينتهي في شهر أيلول المقبل".

وأوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، التي تستضيفها أوزبكستان، مطلع شهر حزيران المقبل، المنتخب الأولمبي العراقي، في المجموعة (B) إلى جانب منتخبات أستراليا والأردن والكويت.

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