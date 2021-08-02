لجنة المسابقات تحدد 20 أيلول المقبل موعداً لانطلاق الدوري الممتاز

شفق نيوز / حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، العشرين من الشهر المقبل، موعداً لانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنةُ المسابقات مع ممثلي أندية الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ في مقر اتحاد الكرة، يوم الاثنين، بحضور الأمين العام محمد فرحان، وأعضاء لجنة المسابقات ومدير التراخيص ماجد ثامر.

واستعرضَ الأمين العام محمد فرحان مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المونديالية وبطولة الخليج المقبلة، والأندية العراقية التي تنتظرها استحقاقات آسيوية، وتأثير تلك المشاركات على انسيابية مباريات الدوري للموسم المقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢، والمضي به بعيدًا عن تأجيل المباريات.

وقالَ فرحان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المسابقات استمعت الى وجهات النظر والآراء والمقترحات التي طرحها ممثلو الأندية ومدربوها، وتم تدوينها وسترفع التوصيات آلى الهيئة التطبيعية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب الذي من شأنه أن يظهر الدوري بصورة منظمة، وفقاً للرؤى التي تخدم الكرة العراقية".

كما استعرض عضو لجنة المسابقات، علي عبيس، المنهاج الكامل لمباريات المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة بالمواعيد المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي، وكذلك مباريات الأندية في دوري أبطال آسيا والملحق.

ونقل البيان، عن عبيس قوله أن "لجنة المسابقات حددت العشرين من الشهر المقبل موعداً لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢١_٢٠٢٢".