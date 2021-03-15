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لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق الدوري التأهيلي للدرجة الأولى

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-15T05:25:55+0000
لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق الدوري التأهيلي للدرجة الأولى

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين، استئناف الدوري التأهيلي للدرجة الأولى الاثنين المقبل، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من قبل وزارة الشباب والرياضة والتطبيعية، ووفقا لضوابط وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال رئيس لجنة المسابقات، حيدر عوفي، لوكالة شفق نيوز، إن "الموافقة حصلت على استئناف الدوري التأهيلي للدرجة الأولى في بغداد وبقية المحافظات يوم الاثنين المقبل الموافق 22 آذار الحالي".

وأضاف عوفي، أن "الموافقة جاءت بناءً على استجابة وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ورئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، للمطالبات المستمرة بضرورة استكمال المسابقة".

وشدد على ضرورة "الالتزام الأندية بتعليمات خلية الأزمة بعدم السماح لدخول الجماهير للمباريات بصورة مطلقة، إضافة إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتوفير شروط السلامة لضمان انسيابية إجراء المباريات".

واختتمَ رئيس لجنة المسابقات حديثه بالقول "جهودنا لن تتوقف عند هذا الحد، ونعمل بجد لأجل استئناف دوريات الرديف والفئات العمرية تباعاََ خلال الأيام المقبلة".

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