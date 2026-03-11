لجنة المسابقات تحدد مواعيد أربع مباريات مؤجلة في دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الأربعاء، تحديد مواعيد أربع مواجهات مؤجلة في الدوري، مبيّنة أنها ستُقام خلال يومين في بغداد وأربيل ودهوك.

وقال المدير الإعلامي لدوري نجوم العراق حسين الخرساني لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة قررت إقامة مباراتين مؤجلتين من الجولة 18 في بغداد، يوم السبت الموافق 21 من شهر آذار/ مارس الجاري".

وأضاف أن "المباراة الأولى تجمع فريق النفط مع ضيفه الشرطة عند الساعة 7:30 مساءً ‏على ملعب الكابتن شرار حيدر، وتجمع الثانية فريق الزوراء مع ضيفه فريق أمانة بغداد بالتوقيت نفسه، وتقام على ملعب نادي الزوراء".

وأشار إلى أن "مباراتين ستقامان في دهوك وأربيل يوم الأحد الموافق 22 من الشهر الجاري، تجمع الأولى فريق الموصل مع ضيفه فريق زاخو، وتقام المواجهة على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي للموصل، وتنطلق المباراة عند الساعة 7:30 مساءً".

وبيّن الخرساني أن المباراة الثانية "تجمع فريق أربيل مع ضيفه فريق ديالى في التوقيت ذاته على ملعب فرانسو حريري بأربيل".

كما حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم غد الخميس موعداً لانطلاق منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث تُقام عشر مباريات موزّعة على أيام الخميس والجمعة والسبت، وتحتضنها ملاعب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وشهدت الجولة الحادية والعشرون تعزيز فريق القوة الجوية موقعه في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه الشرطة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

وجاء الطلبة في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، فيما حلّ أربيل رابعاً بعدما جمع نفس نقاط الطلبة لكن بفارق المواجهات المباشرة، واحتل الكرمة المركز الخامس برصيد 38 نقطة.