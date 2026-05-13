لجنة المسابقات تحدد مواعيد حسم دوري النجوم وكأس العراق

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل موعداً لإقامة دور الـ16 لبطولة الكأس، فيما كشفت عن الموعد النهائي لاختتام دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026 مع تحديد مواعيد المباريات المؤجلة.

وقال رئيس لجنة المسابقات، فراس مطشر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة وجهت الدعوة إلى أندية (القاسم والبحري والكرخ والحشد والميناء وكربلاء والنفط والكرمة ونفط ميسان وأربيل ودهوك والشرطة والزوراء وزاخو والطلبة والقوة الجوية)، لحضور قرعة دور الـ16 من بطولة كأس العراق يوم الاثنين الموافق 18 أيار/مايو الجاري في الساعة (12) ظهراً في مقر بناية دوري نجوم العراق.

وأوضح مطشر أن اللجنة حددت 5 حزيران/يونيو المقبل موعداً لانطلاق دور الـ16، على أن يقام دور الثمانية في 8 حزيران/يونيو، ودور الأربعة في 4 حزيران/يونيو، وتقام المباراة النهائية في 18 حزيران/يونيو.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة أن المباريات المؤجلة في دوري نجوم العراق بين فريقي نفط ميسان والنجف، وفريقي الميناء وزاخو، ستقامان في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، فيما تقام الجولة 37 في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر نفسه، فيما تقام الجولة الأخيرة لدوري نجوم العراق أيام 31 أيار/مايو الجاري، والأول والثاني من حزيران/يونيو المقبل.